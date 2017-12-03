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İrfan Kartal

İzmit Turgut Mahallesi Numan Kahya Sokak Gergi Apartmanı adresinde ikamet eden Tüpraş emeklisi İrfan Kartal (67) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İrfan Kartal’ın cenazesi Memeli Dere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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