İzmit Turgut Mahallesi Numan Kahya Sokak Gergi Apartmanı adresinde ikamet eden Tüpraş emeklisi İrfan Kartal (67) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İrfan Kartal’ın cenazesi Memeli Dere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.