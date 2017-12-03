Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Komiseri Veysel Yılmaz (48) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Veysel Yılmaz’ın cenazesi Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz