Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi

Veysel Yılmaz

Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Komiseri Veysel Yılmaz (48) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Veysel Yılmaz’ın cenazesi Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde toprağa verildi.

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

03 ARA BUGÜN
20°C / 12°C Parçalı Bulutlu
Rüzgar 5 Km/ sa Nem %59
Thor: Ragnarok
Ayla
Yol Arkadaşım
Ketenpere
Doğu Ekspresinde Cinayet
Yol Ayrımı
KOCAELİ SİNEMA SEANSLARI
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR