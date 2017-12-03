Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Komiseri Veysel Yılmaz (48) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Veysel Yılmaz’ın cenazesi Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde toprağa verildi.