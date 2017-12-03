İzmit Sepetçi Köyünde ikamet eden emekli çiftçi Enver Çetin (68) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Enver Çetin’in cenazesi Sepetçi Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köy mezarlığında toprağa verildi.