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Enver Çetin

İzmit Sepetçi Köyünde ikamet eden emekli çiftçi Enver Çetin (68) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Enver Çetin’in cenazesi Sepetçi Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köy mezarlığında toprağa verildi.

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