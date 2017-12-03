Osman Timur
İzmit Kocatepe Mahallesi 72. Sokak adresinde ikamet eden emekli müteahhit Osman Timur (66) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Osman Timur’un cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz