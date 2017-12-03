İzmit Kocatepe Mahallesi 72. Sokak adresinde ikamet eden emekli müteahhit Osman Timur (66) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Osman Timur’un cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi.