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Asiye Emine Koç

İzmit Turgut Mahallesi Oğuz Sokak adresinde ikamet eden İşçi emeklisi İsmail Hakkı Koç’un eşi Asiye Emine Koç (79) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Asiye Emine Koç’un cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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