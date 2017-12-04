İzmit Turgut Mahallesi Oğuz Sokak adresinde ikamet eden İşçi emeklisi İsmail Hakkı Koç’un eşi Asiye Emine Koç (79) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Asiye Emine Koç’un cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahmiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.