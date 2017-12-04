İzmit ’e bağlı Tongurlu Köyü Şahinler Mahallesinde ikamet eden emekli memur İsmail Koca (92) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İsmail Koca’nın cenazesi Tongurlu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahinler Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.