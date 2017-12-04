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Sevim Turgay

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Güneşli Sokak adresinde ikamet eden emekli gar müdürü merhum Mehmet Sait Tugay’ın eşi Sevim Turgay (89) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevim Turgay’ın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.

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