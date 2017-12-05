İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Salim Efendi Sokak No.11/1 adresinde ikamet eden Barışçı Eczanesinin sahibi, 2 çocuk babası Fikret Barışçı(77) kalp yetmezliği ve zatürre nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.