İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokak No.14/2 adresinde ikamet eden SEKA emeklisi, 2 çocuk babası Mehmet Çalışkan(84) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenazesi öğle namazında Zincirlikuyu Camiinden alınarak Kent mezarlığında toprağa verildi.