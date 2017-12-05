İzmit Yenimahalle Ayperi Sokak No.10/1 adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli, merhum Hüseyin Topçu’nun eşi, 4 çocuk annesi Sadife Topçu(91) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Yeni Mahalle Merkez Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.