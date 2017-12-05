Sadife Topçu
İzmit Yenimahalle Ayperi Sokak No.10/1 adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli, merhum Hüseyin Topçu’nun eşi, 4 çocuk annesi Sadife Topçu(91) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Yeni Mahalle Merkez Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz