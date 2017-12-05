Necmettin Büyükkurt
İzmit Alikahya Fatih mahallesi Doğanay sokak No.7 adresinde ikamet eden Kara Yollarından emekli makine mühendisi bekar olan Necmettin Büyükkurt(67) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hüseyin Paşa Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz