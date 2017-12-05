İzmit Alikahya Fatih mahallesi Doğanay sokak No.7 adresinde ikamet eden Kara Yollarından emekli makine mühendisi bekar olan Necmettin Büyükkurt(67) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hüseyin Paşa Camiinden alınarak Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.