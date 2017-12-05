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Zekeriya Ok

İzmit Davuldere Köyünde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli, 3 çocuk babası Zekeriya Ok(92) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Davuldere köy Camiinden alınarak köy mezarlığında toprağa verildi.

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