Zekeriya Ok İzmit Davuldere Köyünde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli, 3 çocuk babası Zekeriya Ok(92) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Davuldere köy Camiinden alınarak köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz