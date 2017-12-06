Karamürsel Kızderbent Mahallesi Kazım Karabekir Sokak adresinde ikamet eden emekli çiftçi Tahir Aköz (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Tahir Aköz’ün cenazesi Kızderbent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kızderbent Mezarlığında toprağa verildi.