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Tahir Aköz

Karamürsel Kızderbent Mahallesi Kazım Karabekir Sokak adresinde ikamet eden emekli çiftçi Tahir Aköz (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Tahir Aköz’ün cenazesi Kızderbent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kızderbent Mezarlığında toprağa verildi.

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