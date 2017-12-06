İsmail Demir
Gebze Güzeller Mahallesi 952. Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi İsmail Demir(59) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Demir’in cenazesi Yeşiltepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz