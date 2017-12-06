Gebze Güzeller Mahallesi 952. Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi İsmail Demir(59) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Demir’in cenazesi Yeşiltepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.