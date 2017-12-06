Gölcük Kavaklı Mahallesi 96. Sokak adresinde ikamet eden Gölcük tersanesinden emekli merhum Remzi Özdemir’in eşi Hanife Özdemir (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hanife Özdemir’in cenazesi Kavaklı Sanayi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.