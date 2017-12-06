Burhan Aytaç
Gölcük Kavaklı Mahallesi Hızır Reis Caddesi adresinde ikamet eden özel şirketten emekli Burhan Aytaç (73) pankreas kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Burhan Aytaç’ın cenazesi Kavaklı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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