Kartepe Ataşehir Mahallesi Telaltı Sokak adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli, merhum Salih Kurtoğlu’nun eşi Şükriye Kurtoğlu (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şükriye Kurtoğlu’nun cenazesi Arslanbey Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey mezarlığında toprağa verildi.