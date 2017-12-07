Şükriye Kurtoğlu
Kartepe Ataşehir Mahallesi Telaltı Sokak adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli, merhum Salih Kurtoğlu’nun eşi Şükriye Kurtoğlu (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Şükriye Kurtoğlu’nun cenazesi Arslanbey Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz