Nurettin Küçük
Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Telaltı Sokak adresinde ikamet eden LASSA’dan emekli Nurettin Küçük (67) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Nurettin Küçük’ün cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz