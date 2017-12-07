Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Telaltı Sokak adresinde ikamet eden LASSA’dan emekli Nurettin Küçük (67) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Nurettin Küçük’ün cenazesi Fatih Sultan Mehmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.