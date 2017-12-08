Ayhan Torunoğlu
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi adresinde ikamet eden otobüs şoförü Ayhan Torunoğlu (86) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Torunoğlu’nun cenazesi Akarca Secde Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz