İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi adresinde ikamet eden otobüs şoförü Ayhan Torunoğlu (86) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Torunoğlu’nun cenazesi Akarca Secde Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.