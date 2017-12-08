Sakarya Serdivan Bahçelievler Mahallesi Gizem Sokak adresinde ikamet eden Polis memuru Ahmet Yaşa’nın eşi Fatma Yaşa (41) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Yaşa’nın cenazesi Tavşantepe Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.