Fatma Yaşa
Sakarya Serdivan Bahçelievler Mahallesi Gizem Sokak adresinde ikamet eden Polis memuru Ahmet Yaşa’nın eşi Fatma Yaşa (41) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Yaşa’nın cenazesi Tavşantepe Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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