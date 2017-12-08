İzmit Şirinevler Mahallesi Bayrak Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Nadi Tavukçu (76) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Nadi Tavukçu’nun cenazesi Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.