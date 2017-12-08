İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum İlyas Sıtkı Uzuner’in eşi Ruşen Uzuner (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ruşen Uzuner’in cenazesi Kanlıbağ Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.