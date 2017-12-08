Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

08 ARA BUGÜN
16°C / 8°C Açık
Rüzgar 9 Km/ sa Nem %70
Thor: Ragnarok
Ayla
Yol Arkadaşım
Doğu Ekspresinde Cinayet
Yol Ayrımı
Mutluluk Zamanı
KOCAELİ SİNEMA SEANSLARI
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR