Mustafa Akduman
İzmit Kurtdere İslamköy’de ikamet eden çiftçi Mustafa Akduman (85) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Akduman’ın cenazesi Kurtdere İslamköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtdere Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz