İzmit Kurtdere İslamköy’de ikamet eden çiftçi Mustafa Akduman (85) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Akduman’ın cenazesi Kurtdere İslamköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtdere Mezarlığında toprağa verildi.