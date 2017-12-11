Gülay Arıcı
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi No:70’de oturan, veteriner hekim merhum Eyüp Aydın Arıcı’nın eşi Gülay Arıcı (80)vefat etti. Biyolog İsmail Arıcı ile birlikte 2 çocuk annesi olan Gülay Arıcı’nın cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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