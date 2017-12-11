İsmail Duru
Kandıra Seyitaliler Mahallesi Davutlar Mevkii’nde oturan, çiftçi emeklisi İsmail Duru (65) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. 3 çocuk babası olan İsmail Duru’nun cenazesi Davutlar Köy Camii’nden alınarak Davutlar Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz