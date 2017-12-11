İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Meşelik Sokak’ta oturan, Ustalar Ayakkabı Mağazası’nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan Vedat Sivri (57) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. 2 çocuk babası olan Vedat Sivri, gazeteci Barbaros Tantan’ın eşinin de dayısıydı. Vedat Sivri’nin cenazesi Secde Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.