Vedat Sivri
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Meşelik Sokak’ta oturan, Ustalar Ayakkabı Mağazası’nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan Vedat Sivri (57) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. 2 çocuk babası olan Vedat Sivri, gazeteci Barbaros Tantan’ın eşinin de dayısıydı. Vedat Sivri’nin cenazesi Secde Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz