Kandıra Ballar Köyü’nde oturan ve inşaat sektöründe çalışan Ali Bayrakdar’ın eşi Saliha Bayrakdar (50) 6 aydır tedavi gördüğü beyin tümörü nedeniyle vefat etti. 4 çocuk annesi olan Saliha Bayrakdar’ın cenazesi Kandıra Ballar Köyü’nde toprağa verildi.