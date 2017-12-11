Saliha Bayrakdar
Kandıra Ballar Köyü’nde oturan ve inşaat sektöründe çalışan Ali Bayrakdar’ın eşi Saliha Bayrakdar (50) 6 aydır tedavi gördüğü beyin tümörü nedeniyle vefat etti. 4 çocuk annesi olan Saliha Bayrakdar’ın cenazesi Kandıra Ballar Köyü’nde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz