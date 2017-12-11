Hadiye Nerminer
İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak’ta oturan, Seka emeklisi Mehmet Nerminer’in eşi Hadiye Nerminer (94) vefat etti. 5 çocuk annesi olan Hadiye Nerminer’in cenazesi Yenidoğan Yeşil Camii’den alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz