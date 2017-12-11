Salih Demir
Körfez Hereke Kışladüzü Mahallesi’nde oturan SGK emeklisi Salih Demir (74), solunum yetmezliği sonucu vefat etti. 2 çocuk babası olan Salih Demir’in cenazesi Kışladüzü Merkez Camii’nden alınarak Yukarı Hereke Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz