Fatime Pehlivan
Kartepe İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Caddesi adresinde ikamet eden merhum çiftçi Ömer Kargün’ün eşi, Fatime Pehlivan (91) kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatime Pehlivan’ın cenazesi Giresun’da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz