Kartepe İbrikdere Mahallesi Hacı Arif Caddesi adresinde ikamet eden merhum çiftçi Ömer Kargün’ün eşi, Fatime Pehlivan (91) kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatime Pehlivan’ın cenazesi Giresun’da toprağa verildi.