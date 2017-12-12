Kandıra Sarıcaali Mahallesi Sarıcaali Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Halik Akad (81) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Halil Akad’ın cenazesi Sarıcaali Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıcaali Mezarlığında toprağa verildi.