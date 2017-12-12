İzmit Mecidiye Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi merhum Hidayet Sevim’in eşi Hilmiye Sevim (81) koah nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Hilmiye Sevim’in cenazesi Mecidiye Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.