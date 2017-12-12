Yenidoğan Mahallesi Uslu Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından emekli Mustafa Ağaç (57) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Ağaç’ın cenazesi Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.