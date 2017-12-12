İzmit Turgut Mahallesi Numan Kahya Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Hamza Demirtaş’ın eşi Remziye Demirtaş (66) MS hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Remziye Demirtaş’ın cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.