Remziye Demirtaş
İzmit Turgut Mahallesi Numan Kahya Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Hamza Demirtaş’ın eşi Remziye Demirtaş (66) MS hastalığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Remziye Demirtaş’ın cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz