İzmit Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak adresinde ikamet eden TEKEL’den emekli ticari taksici Hasan Bozkent’in eşi Zineti Bozkent (79) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zineti Bozkent’in cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.