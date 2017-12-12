İzmit Serdar Mahallesi Kaçan Sokak adresinde ikamet eden esnaf Yaşar Kaçan (60) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar Kaçan’ın cenazesi Köprübaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.