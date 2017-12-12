Mezküre Akbaş
İzmit Topçular Mahallesi Demirci Sokak No.55 adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli Kıyas Akbaş’ın eşi, 6 çocuk annesi Mezküre Akbaş(76) şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Topçular Turan Camiinden alınarak Köseköy mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz