Nazilli Mutlu
Körfez Hacı Osman Mahallesi Orhan Karabulut Caddesi adresinde ikamet eden özel firmadan emekli, iş adamları Ali ve Ahmet Mutlu ile birlikte Nazilli Mutlu (61) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Nazilli Mutlu’nun cenazesi Konya’da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz