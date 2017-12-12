Körfez Hacı Osman Mahallesi Orhan Karabulut Caddesi adresinde ikamet eden özel firmadan emekli, iş adamları Ali ve Ahmet Mutlu ile birlikte Nazilli Mutlu (61) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Nazilli Mutlu’nun cenazesi Konya’da toprağa verildi.