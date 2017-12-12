Ahmet Demirtaş
İzmit Karadenizliler Mahallesi Girne Sokak adresinde ikamet eden evli olan marangoz ustası Ahmet Demirtaş (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli olan Ahmet Demirtaş’ın cenazesi Doğancılar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğancılar Mezarlığında toprağa verildi.
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