Hülya Güler
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Eski Orman Sokak No:8’de oturan, emekli Albay Selçuk Güler’in eşi Hülya Güler (55) kanser nedeniyle vefat etti. 2 çocuk annesi olan Hülya Güler’in cenazesi dün öğle namazı sonrası Manisa Kırkağaç’ta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz