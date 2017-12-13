İbrahim Keskin Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1157. Sokak No:3’te oturan, eski çiftçilerden İbrahim Keskin (81) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. 13 5 çocuk babası olan İbrahim Keskin’in cenazesi Sinop Ayancık’ta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz