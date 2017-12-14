Almanya’da ikamet eden iş adamı Ahmet Büyükyılmaz (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Büyükyılmaz’ın cenazesi Yeniköy Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.