Ahmet Göçmen
İzmit Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli Ahmet Göçmen (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Göçmen’in cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz