İzmit Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli Ahmet Göçmen (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Göçmen’in cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.