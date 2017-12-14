Emine Özer
İzmit Erenler Mahallesi Karanfil Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Remzi Özer’in eşi Emine Özer (89) yaşlılığa vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Özer’in cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz