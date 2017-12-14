İzmit Erenler Mahallesi Karanfil Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Remzi Özer’in eşi Emine Özer (89) yaşlılığa vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Özer’in cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.