Mehmet Kılıç Çayırova Şeker Pınar Mahallesi Dila Sokak adresinde ikamet eden bahçıvan Mehmet Kılıç (79) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Mehmet Kılıç’ın cenazesi Kastamonu Şenpazar ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz