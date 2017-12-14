Çayırova Şeker Pınar Mahallesi Dila Sokak adresinde ikamet eden bahçıvan Mehmet Kılıç (79) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Mehmet Kılıç’ın cenazesi Kastamonu Şenpazar ilçesinde toprağa verildi.