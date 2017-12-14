Çayırova Yenimahalle 5114/4. Sokak adresinde ikamet eden eski muhtar merhum Balabey Karataş’ın eşi Zekiye Karataş (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Zekiye Karataş’ın cenazesi Yenimahalle Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar mezarlığında toprağa verildi.