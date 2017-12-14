İzmit Veliahmet Mahallesi Akif Terzioğlu Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Salih Yılmaz (56) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Salih Yılmaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.