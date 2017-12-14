Salih Yılmaz
İzmit Veliahmet Mahallesi Akif Terzioğlu Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Salih Yılmaz (56) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Salih Yılmaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz