İzmit Çukurbağ Mahallesi Osman Yılmaz Çıkmazı Sokak adresinde ikamet eden TEKEL’den emekli Abdullah Saka’nın 5 çocuğundan biri, bekar olan özel servis oto boya ustası Recep Saka (42) kolon kanseri nedeniyle vefat etti. Saka’nın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.