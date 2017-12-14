İzmit Balören Köyünde ikamet eden çiftçi Mehmet Doğu (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Doğu’nun cenazesi Balören Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.