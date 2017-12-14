Başiskele Döngel Mahallesi Argün Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli İslam Karaaslan (71) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İslam Karaarslan’ın cenazesi Döngel Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Döngel Merkez Mezarlığında toprağa verildi.