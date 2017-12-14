İslam Karaaslan
Başiskele Döngel Mahallesi Argün Sokak adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli İslam Karaaslan (71) geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan İslam Karaarslan’ın cenazesi Döngel Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Döngel Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz